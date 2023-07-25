روسيا: لا محادثات جارية حول استئناف اتفاق الحبوب

قال نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، الثلاثاء، إنه لا توجد محادثات حاليا بشأن استئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويهدف الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز العام الماضي، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بالتصدير الآمن للحبوب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت روسيا انسحابها من الاتفاق الأسبوع الماضي.

ممرات لوجيستية

وقال أوليج أوزيروف سفير المهمات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نُشرت الثلاثاء، إن روسيا والدول المشاركة في القمة الروسية الأفريقية هذا الأسبوع ستتناول صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة في مناقشاتها.

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج بين يومي27 و29 يوليو تموز في ظل تنافس موسكو والغرب على النفوذ في أفريقيا.

وصرح أوزيروف لوكالة الإعلام الروسية “إنشاء ممرات لوجستية، ومراكز ليس فقط للأغذية والأسمدة، ولكن أيضا لأي منتجات أخرى من روسيا الاتحادية، سيكون هذا أحد الموضوعات التي سيجري مناقشتها”.

وأضاف “تبدو لي فكرة الممرات اللوجستية وإنشاء مراكز الحبوب واعدة وقابلة للتنفيذ”.