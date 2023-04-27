روسيا: لا نخطط للتصعيد النووي لكن لا تختبروا صبرنا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن بلادها لا تعتزم السير في طريق التصعيد النووي، لكنها نصحت الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو.

أشكر كييف على صراحتها

كما علقت زاخاروفا على كلمات مستشار مكتب زيلينسكي ميخائيل بودولياك حول “حق أوكرانيا في تدمير كل شيء” بشكر كييف على صراحتها.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الخميس، حيث تابعت: “لقد فهم الجميع بالفعل أن منطق نظام كييف النازي هو تدمير كل ما هو متمرد ولا يمكن السيطرة عليه، تلك هي أيديولوجية نظام كييف. أود أن أشكر كييف على الاعتراف علنا بذلك، والتوقيع على أنهم لم يعودوا يخفون ما كنا نتحدث عنه كل هذه السنوات الثماني الطويلة، وقيل إننا نتوهم”.

وكان مستشار مكتب زيلينسكي بودولياك قد قال في وقت سابق إن لأوكرانيا “الحق في تدمير كل ما هو موجود في شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون”.

400 رأس نووي

وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على حوالي 90 في المئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم، إذ تملك كل منهما حوالي أربعة آلاف رأس حربي في مخزوناتهما العسكرية، وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين.

وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أخطر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، عندما كان كثيرون يخشون أن يكون العالم على شفا حرب نووية.

وتقول روسيا إن ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” تهدف إلى إضعاف الجيش الأوكراني والتخلص من الأشخاص الذين تصفهم بأنهم مجموعة من القوميين الخطرين. فيما يشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على أن الولايات المتحدة كانت تستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا.