روسيا: لا نريد أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف الناتو

قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات مع أوكرانيا صعبة وبطيئة، ولكن روسيا ترغب بصدق في السلام في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقلت وكالة أنباء إنترفاكس.

وقال ميدينسكي “المفاوضات صعبة، وتسير ببطء بالطبع، نود حدوث كل شيء بشكل أسرع، وهذه رغبة صادقة من قبل الجانب الروسي، نريد التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “نريد أن تكون أوكرانيا مطمئنة وحرة ومستقلة ومحايدة وليست عضوا في كتل عسكرية أو عضوا في حلف شمال الأطلسي”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.

وأوضح “أحكمت الولايات المتحدة هيمنتها على أوروبا بأكملها، ونمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي”.

وتابع لافروف، خلال حديث مع قناة تلفزيونية، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط.

وأضاف أن بعض صيغ الاتفاقات مع أوكرانيا أوشكت على الانتهاء، بالإضافة إلى وضع كييف المحايد الذي يخضع لدراسة “جادة”.

وتابع أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، منها استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا وحرية التعبير.