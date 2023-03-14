روسيا: لم نتلقى ردا على مقترح تجديد اتفاق الحبوب

قالت روسيا، الثلاثاء، إنها لم تتلق بعد ردا رسميا من جميع الأطراف على اقتراحها تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لمدة 60 يوما.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين قوله “لم نتلق بعد ردا رسميا من الأطراف. أبلغنا الأطراف وممثلي الأمم المتحدة بموقفنا أمس”.

سيمدد تلقائيا ما لم يوجد اعتراض

ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية، الثلاثاء، أن اتفاقاً يتيح التصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود سيجري تمديده تلقائيا بعد انتهاء العمل به يوم 18 مارس آذار ما لم يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف المشاركة فيه.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن أيا من الأطراف المشاركة في الاتفاق لم يشر إلى انسحابه حتى الآن.

وأشارت روسيا إلى موافقتها على تجديد الاتفاق لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما. وتعهدت الأمم المتحدة ببذل كل ما يمكنها لضمان استمرار الاتفاق.

ونقلت تاس عن المصدر قوله “ما لم يكن لدى الأطراف اعتراضات فسيستمر الاتفاق بعد 18 مارس”.

وقال المصدر إن مدة تمديد الاتفاق لا تهم.

وتابع: “لو تم تمديد الاتفاق 60 يوما فسيستمر العمل به بعد 18 مارس وبعد 60 يوما ربما يثير أحد الأطراف مسألة إنهائه”.

وتعرضت أسعار الذرة والقمح لضغوط بفعل آمال في تجديد الاتفاق.