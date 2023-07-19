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روسيا: لم نُبلغ جنوب أفريقيا بأنّ القبض على بوتين سيعني "إعلان حرب"

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2023 2:03 مساءً
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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أكد الكرملين اليوم الأربعاء، أنّ روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأنّ القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني “إعلان حرب”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أنه مع ذلك يدرك الجميع، من دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين.

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

هذا ومن المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

    المصدر :
  • رويترز

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