نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله ، الأربعاء إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وتحث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

ونقلت إنترفاكس عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي “إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة.”

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في وقت سابق اليوم إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.

وحذرت المفوضية الأوروبية من أنه بدون تخفيضات كبيرة في الطلب، قد يواجه الأعضاء صعوبة في الحصول على الوقود خلال فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات ردا على دعم التكتل لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين “روسيا تبتزنا. روسيا تستخدم الطاقة كسلاح”، مشيرة إلى أن الوقف الكامل لتدفق الغاز الروسي هو “سيناريو محتمل” يجب أن تكون أوروبا مستعدة له.

وقالت مصادر لرويترز إن نورد ستريم، أكبر رابط منفرد لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، من المتوقع أن يستأنف عمله كما هو مقرر ولكن بقدرة أقل.