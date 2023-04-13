روسيا: لن نبحث تبادل للسجناء يشمل مراسل وول ستريت جورنال "إلا بعد محاكمته"

قالت روسيا (الخميس 13-4-2023) إنها لن تبحث إمكانية إجراء عملية لتبادل السجناء تشمل إيفان جيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إلا بعد محاكمته، وذلك على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة للإفراج عنه.

وألُقي القبض على جيرشكوفيتش الشهر الماضي بعدما اتهمه جهاز الأمن الاتحادي الروسي بجمع معلومات سرية عن مصنع عسكري، وهو الاتهام الذي رفضته كل من وول ستريت جورنال والولايات المتحدة ووصفتاه بأنه باطل.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله “مسألة تبادل أي شخص يمكن النظر فيها بعد أن تصدر المحكمة حكمها خاصة فيما يتعلق بهذه التهمة أو تلك”.

وأضاف “فيما يخص التبادل، لدينا مسار خاص لذلك، تتعامل أجهزة الأمن مع هذا الأمر، وستواصل التعامل مع ذلك الأمر”.

وتعهد مبعوث شؤون الرهائن في واشنطن أمس الأربعاء بالقيام “بكل ما يلزم” لإعادة كل من جيرشكوفيتش والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان المحتجز في روسيا أيضا إلى الولايات المتحدة، وحث موسكو على السماح بإجراء زيارة قنصلية لمراسل وول ستريت جورنال.

وصنفت الولايات المتحدة وضع جيرشكوفيتش على أنه “محتجز ظلما”، ووصفت تهم التجسس بأنها باطلة وسياسية.

وكرر الكرملين اليوم الخميس مزاعمه بأن جيرشكوفيتش أُلقي القبص عليه “متلبسا”، ونفى تقريرا ذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق شخصيا على اعتقاله.