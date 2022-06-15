روسيا: مبررات الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق غير مقنعة

أعربت روسيا عن قلقها إزاء الغارات التي استهدفت مطار دمشق الدولي، معترة أن تبريرات الجانب الإسرائيلي للغارة غير مقنعة.

فقد أشار الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في لقاء مع السفير الإسرائيلي لدى موسكو، ألكسندر بن تسفي، الى قلق روسيا الشديد من الهجوم الذي ألحق أضرارا بالمباني والمدرج ومعدات الملاحة الجوية.

وتسببت الأضرار الناتجة عن الضربة بتعطيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية التي تقوم بها خدمات الطيران التابعة للأمم المتحدة إلى ملايين السوريين.

وتم التأكيد على أن روسيا تنتهج باستمرار خطاً بشأن عدم جواز تحويل الأراضي السورية إلى “ساحة مواجهة مسلحة لدول ثالثة”، كما تصر على احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأدانت موسكو بشدة، يوم الجمعة الماضي، الغارة التي نفذها الطيران الإسرائلي على مطار دمشق الدولي.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 10 يونيو غارة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن مطار دمشق الدولي كان هدفا للهجوم.

وحذرت الخارجية الروسية من أن مثل هذه التصرفات تخلق مخاطر جسيمة، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.