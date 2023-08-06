روسيا: محاولات الغرب إقناع العالم بدعم أوكرانيا مآلها الفشل

قالت موسكو، الأحد، إن المحادثات التي تستضيفها السعودية منذ أمس بمشاركة الولايات المتحدة والصين والهند ودول أخرى بهدف إرساء مبادئ لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا سلميا ما هي إلا محاولة من الغرب مآلها الفشل لإقناع الدول الواقعة في نصف الكرة الجنوبي بدعم كييف.

ويشارك مسؤولون كبار من نحو 40 دولة في المحادثات التي تستمر يومين في مدينة جدة السعودية والتي تأتي ضمن مسعى من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الرئيسيين من خلال التواصل مع دول جنوب العالم التي لا تزال مترددة في توضيح موقفها حيال الصراع. ولم تُوجه دعوة إلى موسكو للمشاركة في المحادثات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وصفه المحادثات بأنها “تعكس محاولة الغرب مواصلة جهوده الفاشلة التي لا طائل من ورائها لحشد المجتمع الدولي، وبصورة أدق دول جنوب العالم حتى وإن لم يكن جميعها، لدعم ما تسمى بصيغة زيلينسكي، وهي صيغة مآلها الفشل ولا يمكن قبولها من البداية”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إنه يأمل أن تؤدي المبادرة إلى عقد قمة سلام يحضرها زعماء من أنحاء العالم في الخريف المقبل لتأييد المبادئ المبنية على صيغته المؤلفة من عشر نقاط للتوصل إلى تسوية.

ويأتي على رأس هذه النقاط انسحاب القوات الروسية واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.