روسيا مستعدة لتعميق المناقشات مع أمريكا بشأن مشروع سخالين 1

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء إن موسكو مستعدة لتعميق المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع سخالين 1.

وقال ريابكوف أيضا إن موسكو على اتصال مع واشنطن بشأن مختلف القضايا، وإن الحوار مستمر.

ونقلت الوكالة عنه قوله “أستطيع أن أذكر سخالين 1 باعتباره المثال الأكثر وضوحا للعمل الذي بدأ في هذا المجال”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما قد يسمح للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك شركة النفط الأمريكية الكبرى إكسون موبيل، باستعادة أسهمها في مشروع سخالين 1 للنفط والغاز.

وجاء توقيع المرسوم في اليوم الذي التقى فيه بوتين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع قمة تناول فرص الاستثمار والتعاون التجاري، إلى جانب محادثات لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وكانت شركة إكسون تمتلك في السابق حصة تشغيلية تبلغ 30 بالمئة في المشروع المربح، وهي المستثمر غير الروسي الوحيد الذي تخلى عن حصته. وتحملت الشركة الأمريكية رسوم انخفاض القيمة وقدرها 4.6 مليار دولار للتخارج من أعمالها في روسيا بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.