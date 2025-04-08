روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية مع أمريكا ودول أخرى يبدو قاتما في الوقت الحالي

قال مسؤولون كبار في الكرملين اليوم الثلاثاء إن فرص إبرام معاهدة جديدة لخفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة قريبا ضئيلة نظرا لضعف الثقة، وحذروا من أن دولا أخرى ستمتلك أسلحة نووية.

يأتي هذا التقييم المتشائم من موسكو في ظل انهيار منظومة معاهدات الحد من الأسلحة التي سعت إلى إبطاء سباق التسلح وتقليل خطر الحرب النووية والتوسع السريع في الترسانة النووية الصينية.

ولدى سؤاله عن احتمالات الاتفاق على بديل لنيو ستارت (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة) التي تنتهي في فبراير شباط 2026، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن من الصعب جدا في الوقت الحالي تخيل حتى بدء مثل هذه المحادثات.

وأضاف بيسكوف، الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، للصحفيين “في الوقت الحالي، من الصعب جدا تصور بدء مثل هذه المفاوضات”.

وقال إنه لمناقشة مثل هذه القضايا الاستراتيجية المعقدة، يجب أن يكون هناك مستوى معين من الثقة المتبادلة، وهي ثقة لم يتم استعادتها “بعد” بين موسكو وواشنطن، ولكن ربما يحدث ذلك إذا توافرت لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

ووفقا لاتحاد العلماء الأمريكيين، فإن روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير إذ تمتلكان نحو 88 بالمئة من إجمالي الأسلحة النووية، تليهما الصين وفرنسا وبريطانيا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء إن مزيدا من الدول ستحصل على أسلحة نووية في السنوات المقبلة، محملا الغرب مسؤولية دفع العالم نحو شفا حرب عالمية ثالثة بشنه حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.