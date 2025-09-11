روسيا: مسيرات أوكرانية هاجمت مركز تدريب بمحطة زابوريجيا النووية

قالت الإدارة المعينة من قبل روسيا للمحطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا إن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجوما على مركز تدريب في المحطة اليوم الخميس.

وأضافت إدارة المحطة أنه لم تقع إصابات، وأن المعلومات بشأن الأضرار المحتملة يجري استيضاحها.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

وفرضت القوات الروسية سيطرتها على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ويتبادل الطرفان باستمرار الاتهامات بإطلاق النار أو الضلوع بتحركات أخرى ربما تسفر عن وقوع حادث نووي.