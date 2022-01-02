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روسيا.. مصرع ستة أشخاص وإصابة آخرين في حادث مرور

2 - يناير - 2022
طواقم الاسعاف في روسيا

طواقم الاسعاف في روسيا

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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مرور وقع في بمقاطعة ريازان، الواقعة في جنوب شرق موسكو، وفق ما أعلنت مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية بالمقاطعة.

ووقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات “موسكو – استراخان” بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وفي التفاصيل، أضافت الشرطة: “اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان”.

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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