الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: مقتل 5 إرهابيين في ضواحي نالتشيك

3 - يوليو - 2021
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

اعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، عن تمكن رجال الأمن من القضاء على 5 إرهابيين في عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا، في شمال القوقاز بجنوب البلاد.

وذكرت اللجنة، أن تصفية الإرهابيين تمت في إطار تنفيذ عملية مكافحة إرهاب قرب مدينة نالتشيك، ولم تقع أية خسائر أو إصابات بين رجال الأمن والسكان المدنيين.

كما نوهت اللجنة، بأن هذه المجموعة الإجرامية، كانت تخطط لتنفيذ جرائم إرهابية في المنطقة.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة جدة
    بايدن يدعو لتخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات
    أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    افتتاح مركز لمراقبة صادرات الحبوب الأوكرانية في إسطنبول غدا
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    ماكرون يضخ استثمارات لدعم الأمن الغذائي الأفريقي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟