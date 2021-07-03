روسيا: مقتل 5 إرهابيين في ضواحي نالتشيك

اعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، عن تمكن رجال الأمن من القضاء على 5 إرهابيين في عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا، في شمال القوقاز بجنوب البلاد.

وذكرت اللجنة، أن تصفية الإرهابيين تمت في إطار تنفيذ عملية مكافحة إرهاب قرب مدينة نالتشيك، ولم تقع أية خسائر أو إصابات بين رجال الأمن والسكان المدنيين.

В пригороде Нальчика нейтрализовали пять боевиков в ходе КТОhttps://t.co/sOanJ12X9P pic.twitter.com/PyByWxnSLY — РИА Новости (@rianru) July 3, 2021

كما نوهت اللجنة، بأن هذه المجموعة الإجرامية، كانت تخطط لتنفيذ جرائم إرهابية في المنطقة.