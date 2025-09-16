الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
روسيا: موسكو ومينسك تتخذان "نهجاً مسؤولاً" تجاه الأسلحة النووية

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 6:50 مساءً
علم روسيا

ذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء نقلا عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الثلاثاء “إن موسكو ومينسك تتبنيان نهجا مسؤولا تجاه القضايا المتعلقة بالاستخدام المحتمل للأسلحة النووية”.

وتختتم روسيا وروسيا البيضاء مناورات عسكرية مشتركة أُطلق عليها اسم زاباد (الغرب)، وقالتا إنها تهدف إلى اختبار جاهزية القوات للقتال والدفاع رغم أنها أثارت مخاوف بين الدول المجاورة مع استمرار الصراع في أوكرانيا.

وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن المناورات تشمل تدريبات على إطلاق الأسلحة النووية التكتيكية الروسية بالإضافة إلى التخطيط للاستخدام المحتمل للصاروخ (أوريشنيك) الروسي الأسرع من الصوت.

    المصدر :
  • رويترز

