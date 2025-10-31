روسيا: مُسيرات تقصف خط أنابيب محطة الطاقة في غرب أوريول

أحد أفراد القوات الأوكرانية يجهز طائرة مسيرة هجومية قبل إطلاقها باتجاه الأراضي الروسية. رويترز

أعلنت السلطات المحلية في مدينة أوريول غرب روسيا اليوم الجمعة أنها قلصت إمدادات التدفئة والماء الساخن بعد أن أصابت طائرات أوكرانية مسيرة خط أنابيب في محطة كهرباء محلية اليوم الجمعة.

وكتب حاكم منطقة أوريول أندريه كليتشكوف على مواقع التواصل الاجتماعي “سيكون من الضروري تقليص إمدادات التدفئة والماء الساخن للمباني في أحياء سوفيتسكي وجيليزنودوروجني وسيفيرني في مدينة أوريول”.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا هجمات مكثفة على البنية التحتية للطاقة خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط تعثر محادثات السلام بين الجانبين.

وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة ألغت قمة بودابست بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على خلفية تمسك موسكو بمطالبها المتشددة بشأن أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 130 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل معظمها فوق المناطق الغربية بالإضافة إلى منطقتي ياروسلافل وموسكو.

وأفادت السلطات المحلية بأن أضرارا لحقت بالبنية التحتية قرب مدينة فلاديمير وأُغلقت روضة أطفال في ياروسلافل، على بعد حوالي 280 كيلومترا شمال شرقي موسكو إثر هجوم بطائرات مسيرة.