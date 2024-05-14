روسيا: نتقدم بعمق في الدفاعات الأوكرانية بخاركيف

أكد الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه “يتقدم بعمق في الدفاعات” الأوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد حيث يشن هجوماً برياً، موضحاً أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية “حررت” بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية و”تقدمت بعمق في دفاعات العدو”، وفق فرانس برس.

أتت تلك التطورات فيما يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العاصمة الأوكرانية الثلاثاء.

وأعلن بلينكن، الذي وصل صباح الثلاثاء إلى كييف في زيارة غير معلنة، أن المساعدات العسكرية الأميركية “في طريقها” إلى أوكرانيا ومن شأنها أن “تحدث فرقاً حقيقياً”.

كما أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بداية اجتماعهما أن “المساعدة في طريقها الآن وستحدث فرقاً حقيقياً” ضد القوات الروسية “في ساحة المعركة”.

من جهته، شدد زيلينسكي على ضرورة الحصول على وسائل دفاع جوي إضافية وطلب بطاريتي باتريوت لمنطقة خاركيف التي يستهدفها هجوم بري روسي منذ 10 مايو والتي تعرضت لقصف مكثف في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى تقنين الكهرباء.

جاءت هذه الزيارة غير المعلنة بعد أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

ومذاك أفرجت الولايات المتحدة عن حوالى 1.4 مليار دولار من المساعدات العسكرية من مخزوناتها، خصوصاً منظومات باتريوت وNASAMS للدفاع الجوي التي تحتاج أوكرانيا إليها بشدة لمواجهة الروس، بالإضافة إلى ذخائر مدفعية.

فيما يفترض أن يتواصل تدفق المساعدات بوتيرة متسارعة مع مواجهة واشنطن صعوبة في تعويض الأشهر التي مرت بينما يحاول الكونغرس التوصل إلى اتفاق على المساعدة لكييف.

يذكر أن روسيا شنت هجوماً مفاجئاً الجمعة على منطقة خاركيف، محققة “نجاحات تكتيكية”، بحسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

في حين تثير هذه العملية مخاوف من تحقيق روسيا اختراقاً في مواجهة قوات أوكرانية تفتقر إلى الموارد.