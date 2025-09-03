روسيا: نجري محادثات لتزويد الهند بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول روسي قوله أمس الثلاثاء 2\9\2025، إن موسكو ونيوديلهي تجريان محادثات لتزويد الهند بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية.

ونقلت الوكالة عن دميتري شوجاييف رئيس الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري-التقني قوله إن “الهند لديها نظامنا إس-400 بالفعل…هناك إمكانية للتوسع في هذا المجال، وهذا يعني توريدات جديدة. ولكننا في مرحلة المحادثات حتى الأن”.

وأبرمت الهند صفقة مع روسيا بقيمة 5.5 مليار دولار في عام 2018 للحصول على خمسة منظومات إس-400 قالت إنها في احتياج لها للتصدي لتهديد من الصين. لكن عمليات التسليم تأجلت عدة مرات، ومن المتوقع أن تسلم روسيا آخر وحدتين للهند في عامي 2026 و2027.

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن الهند وروسيا وقفتا جنبا إلى جنب حتى في الأوقات العصيبة بعدما وصف بوتين مودي بأنه ” صديق مقرب ” وذلك على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن الهند لم تذعن لمطالب الولايات المتحدة بوقف شراء موارد روسية وإن موسكو “تقدر” ذلك.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فإن الأسلحة الروسية شكلت 36 بالمئة من واردات الهند من الأسلحة بين عامي 2020 إلى 2024، مقابل 33 للأسلحة الفرنسية و13 بالمئة للأسلحة الإسرائيلية.