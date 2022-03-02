روسيا نشرت صواريخ حرارية قاتلة لإرهاب الجيش الأوكراني

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن روسيا نشرت أنظمة إطلاق قادرة على إرسال صواريخ حرارية قاتلة إلى أهداف أوكرانية، في إشارة محتملة إلى أن الكرملين يجهز المزيد من الأسلحة المرعبة من أجل بث الخوف في نفوس السكان والجيش، بعد أن أعاقت العقبات اللوجستية المراحل الأولى من الحملة العسكرية، وفق ما نقلت ونقلت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية.

ووفقا للمجلة، لم يذكر المسؤول _الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته _ أين وضعت روسيا القاذفات الحرارية، بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ لم تؤكد أن روسيا وضعت أو استخدمت أي ذخائر حرارية حتى، أمس الثلاثاء، لكن المسؤولين الأوكرانيين والمراقبين على الأرض ذهبوا لأبعد من ذلك، إذ صرح سفير أوكرانيا في الولايات المتحدة وجماعات حقوقية، الاثنين الماضي، بأن روسيا استخدمت السلاح بالفعل.

وعن إمكانيات السلاح، أوضحت الصحيفة ”تعرف الذخائر الحرارية -القنابل الفراغية – بتفاعل عالي الحرارة عن طريق امتصاص الأكسجين من المنطقة المحيطة، ما ينتج عنه موجة انفجار أطول من القنابل التقليدية“.

ونقلت ”فورين بوليسي“ عن خبراء عسكريين أن ”من المرجح أن تستخدم روسيا الأسلحة لإرهاب الجيش الأوكراني والمقاومة المدنية، في محاولة للتغلب على العقبات اللوجستية التي أعاقت التقدم العسكري نحو المدن الكبرى، مثل: خاركيف، وكييف“.