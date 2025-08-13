الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: نطالب بانسحاب أوكرانيا من مناطق لنا السيادة عليها لإنهاء الحرب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2025 5:49 مساءً
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

قالت روسيا اليوم الأربعاء إن موقفها بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا ثابت لم يتغير منذ أن حدد الرئيس فلاديمير بوتين شروطه العام الماضي المتمثلة في الانسحاب الكامل لقوات كييف من مناطق أوكرانية رئيسية والتخلي عن طموحاتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة في ألاسكا، في أول قمة أمريكية روسية منذ 2021، لبحث جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب إن الجانبين سيتعين عليهما تبادل بعض الأراضي التي يسيطران عليها حاليا لتحقيق ذلك.

وتسيطر روسيا حاليا على 19 بالمئة من أوكرانيا بما في ذلك كامل شبه جزيرة القرم ومنطقة لوجانسك، وأكثر من 70 بالمئة من مناطق دونيتسك زابوريجيا وخيرسون، وأجزاء من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبيتروفسك.

وبعد تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن تفهمت استعداد بوتين للتنازل عن مطالبه في المنطقة، سأل صحفيون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي فاديف عما إذا كان موقف روسيا قد تغير أم لا.

وقال فاديف، في إشارة إلى خطاب ألقاه بوتين آنذاك في وزارة الخارجية “موقف روسيا لم يتغير، وأعلن عنه في هذه القاعة تحديدا قبل أكثر من عام، في 14 يونيو 2024”.

وفي أبرز تصريحاته العلنية حتى الآن حول طبيعة التسوية المحتملة، وضع بوتين مطالب تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

وقال بوتين أيضا إنه سيتعين على كييف إخطار موسكو رسميا بتخليها عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، وبعزمها على البقاء على الحياد وعدم الانحياز.

وإضافة إلى ذلك، قال بوتين إن حقوق وحريات المتحدثين بالروسية في أوكرانيا يجب أن يتم ضمانها وإن “الواقع” يقول الآن إن شبه جزيرة القرم ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون هي مناطق الآن تشكل جزءا من روسيا.

وقالت أوكرانيا مرارا إنها لن تعترف أبدا بواقع احتلال روسيا لأراضيها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

النفط الخام الأمريكي
ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام ونواتج التقطير وتراجع البنزين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية: موقف الحلفاء تجاه أوكرانيا بات أقوى
ستارمر وترامب
ستارمر لترامب: دعم بريطانيا لأوكرانيا "لا يتزعزع"

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
ارتفاع درجات الحرارة
هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟