روسيا: نفترض أن ترامب لا يزال يواصل جهود السلام في أوكرانيا

منذ 46 دقيقة
الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

قال الكرملين اليوم الجمعة إنه يفترض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يواصل جهوده للتوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا رغم قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خذله بأفعاله.

وعبر ترامب عن خيبة أمله عدة مرات من استمرار هجمات موسكو على أهداف أوكرانية رغم جهود الوساطة التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل. وقال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بوتين “خذلني”

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن روسيا تتفهم رد فعل ترامب.

وأضاف “نفترض أن الولايات المتحدة، والرئيس ترامب شخصيا، لا يزال لديهما الإرادة السياسية والنية لبذل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بأوكرانيا… لذا، بالطبع، الرئيس ترامب عاطفي جدا إزاء هذه المسألة. وهذا أمر مفهوم تماما”.

وسبق أن أشاد بوتين ومسؤولون روس آخرون بجهود ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع مع أوكرانيا.

 

 

 

