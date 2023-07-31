روسيا: هجوم أوكرانيا المضاد فاشل

قال المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، إن هجوم أوكرانيا المضاد الذي أطلقته كييف مطلع يونيو الفائت “فاشل”، مبيناً أنه يهدر موارد حلف الأطلسي العسكرية.

وقال دميتري بيسكوف للصحفيين إن مساعدات الناتو التي تقدر بمليارات الدولارات تنفقها أوكرانيا بشكل غير فعال وبلا هدف، مشيرا إلى أن هجوم أوكرانيا المضاد لا يعمل كما هو مخطط له.

كما بين أنه تم اتخاذ إجراءات لمنع ضربات المسيرات الأوكرانية في موسكو ومناطق أخرى.

كذلك وصف الكرملين الضربات الأوكرانية على أراضي روسيا بأنها “أعمال يائسة”، وقال إن موسكو ستكافح هذه الأعمال الإرهابية.

إلى ذلك أكدت موسكو أنه لا توجد أسس الآن لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا.

وقال “سنراقب المفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة لتزويدها بضمانات أمنية”.

محادثات مع واشنطن..و ضمانات أمنية

يأتي ذلك، بعدما صرح مسؤول أوكراني كبير أمس الأحد، أن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن هذا الأسبوع بشأن تقديم ضمانات أمنية لها ريثما تكتمل عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

والمحادثات التي أعلن عنها مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي هي متابعة لتعهدات أصدرتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بعد قمة حلف الناتو هذا الشهر في ليتوانيا بتقديم ضمانات أمنية وتنفيذها، وفق رويترز.

كما كتب أندريه يرماك على تطبيق التراسل تليغرام: “نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة (هذا) الأسبوع”.

وأوضح أن “الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستكون التزامات ملموسة وطويلة الأجل تضمن قدرة أوكرانيا على هزيمة العدوان الروسي وكبح جماحه في المستقبل. وستحوي آليات دعم مصاغة بوضوح”، حسب تعبيره.

كذلك أضاف أن الضمانات “ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي”.