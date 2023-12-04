الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
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روسيا: هجوم أوكرانيّ بطائرات مسيرة على مستودع للنفط في لوغانسك

منذ 27 ثانية
عنصران من الجيش الأوكراني في لوغانسك(رويترز)

عنصران من الجيش الأوكراني في لوغانسك (رويترز)

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية ‭)‬ريا نوفوستي‭(‬ اليوم الإثنين، نقلًا عن السلطات التي عينتها روسيا في مدينة لوغانسك الأوكرانية، أنّ القوات التابعة لكييف شنت هجومًا الليلة الماضية باستخدام طائرات مقاتلة مسيرة على مستودع للنفط في المدينة التي تسيطر عليها موسكو.

وأفادت الوكالة أنّه جرى إخماد النيران التي اندلعت عقب الهجوم، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

يأتي ذلك فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الإثنين، أن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الليل باستخدام 23 طائرة مسيرة وصاروخ كروز واحد، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصاروخ و18 مسيرة قبل بلوغ أهدافها.

وذكرت القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام أنها نشرت أنظمة الدفاع المضاد للطائرات في تسع مناطق على الأقل بأوكرانيا.

ولم تقدم القوات الجوية الأوكرانية تفاصيل بشأن مصير الطائرات المسيرة التي لم تُدمر أو عما إذا كان الهجوم تسبب في وقوع أي أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

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