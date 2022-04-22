روسيا وأوكرانيا أجرتا محادثات طويلة اليوم الجمعة

مازالت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة على عدد من الجبهات، وسط تعثّر جهود السلام وغياب المؤشرات الى انتهاء الحرب في وقت قريب.

في السياق، أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا أن المفاوضين الروس والأوكرانيين أجروا محادثات اليوم الجمعة، لكنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب ما زالت متوقفة.

كبير المفاوضين الروس” فلاديمير ميدينسكي”، أكّد تقريرا إخباريا لوكالة تاس يفيد بأن “عدة مناقشات طويلة” جرت اليوم الجمعة مع رئيس الوفد الأوكراني في محادثات السلام بين الجانبين.

ولم يذكر تفاصيل المحادثات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ، قال الكرملين إن روسيا قدمت عرضًا مكتوبا جديدا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لم يره أو يسمع به.

وما زال من غير الواضح ما إذا كان بوسع الجانبين استئناف جهود السلام المتعثرة، بعد أكثر من ثمانية أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

في تصريحات منفصلة اليوم الجمعة، بدا لافروف، الذي سبق أن اتهم كييف بالتباطؤ في عملية السلام، متشائما إزاء محادثات السلام.

وقال لافروف في إفادة صحفية: “لقد توقفوا الآن لأن اقتراحنا الأخير الذي سُلم للمفاوضين الأوكرانيين قبل حوالي خمسة أيام وتمت صياغته مع خذ التعليقات التي تلقيناها منهم في الاعتبار لا يزال دون إجابة”.

الى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في اتصال هاتفي إن كييف تبدي عدم استعداد للبحث عن حلول مقبولة للطرفين واتهم الجانب الأوكراني بأنه “متردد ويغير أقواله” في المفاوضات.

وبعد إحراز بعض التقدم الواضح في آذار، توترت الأجواء في محادثات السلام بسبب الاتهامات الأوكرانية للقوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بالقرب من كييف أثناء انسحابها من المنطقة.

ونفت روسيا الاتهامات، وقالت إنها تهدف إلى عرقلة جهود السلام وتُستخدم كذريعة لفرض مزيد من العقوبات الغربية على موسكو.