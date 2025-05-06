روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بوساطة إماراتية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا الثلاثاء 205 من أسرى الحرب لكل منهما.

وقالت الوزارة إن الإمارات لعبت دور الوسيط في عملية التبادل، مضيفة أن الأسرى الروس المحررين موجودون الآن في روسيا البيضاء لتلقي العلاج والدعم النفسي.

وفي وقت سابق قال الكرملين إن القوات الروسية لا تزال تخطط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في الفترة من الثامن حتى العاشر من مايو\أيار الجاري تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين لكنها سترد إذا حاولت القوات الأوكرانية مهاجمة المواقع الروسية.

كان بوتين قد أعلن في 28 أبريل \نيسان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الكرملين أن وقف إطلاق النار سيكون في الثامن والتاسع من مايو\أيار، حيث سيستضيف بوتين زعماء دوليين في الساحة الحمراء في موسكو منهم نظيره الصيني شي جين بينغ، والعاشر من مايو أيار.

وحتى الآن، بدا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستبعد مثل هذا الهدنة القصيرة، قائلا إنه مستعد فقط للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما على الأقل، وهي الفكرة التي قال بوتين إنها تحتاج إلى الكثير من العمل قبل أن تصبح حقيقة واقعة.

وردا على سؤال بشأن ما ستفعله روسيا إذا لم يوافق زيلينسكي على وقف إطلاق النار لثلاثة أيام، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين بشأن وقف إطلاق النار المؤقت خلال العطلات الرسمية سارية، وأصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات ذات الصلة (للجيش)”.

وأضاف “سيكون هناك وقف لإطلاق النار، ولكن في حال عدم وجود معاملة بالمثل من جانب النظام الأوكراني واستمرت محاولات ضرب مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد على النحو الملائم على الفور”.

وقال بيسكوف إن كييف لم تعط حتى الآن أي إشارة إلى استعدادها للموافقة على وقف إطلاق النار المقترح.