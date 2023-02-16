روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإفراج عن 101 أسير لكل منهما

قالت السلطات في روسيا وأوكرانيا إن البلدين تبادلا 101 من أسرى الحرب في أحدث عمليات تبادل للسجناء (الخميس 16-2-2023).

وقالت وزارة الدفاع الروسية “طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية”.

ونشر أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورا لجنود أوكرانيين بعد الإفراج عنهم.

وقال يرماك إن 100 جندي ومدنيا واحدا قد أعيدوا إلى الديار.

وقال يرماك على تيليجرام إن الجميع تقريبا كانوا يدافعون عن مدينة ماريوبول الجنوبية المحاصرة قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر، قال زيلينسكي إنه منذ اندلاع الصراع في فبراير شباط الماضي، استطاعت أوكرانيا إطلاق سراح 1762 رجلا وامرأة من المعتقلات الروسية.