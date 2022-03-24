روسيا وأوكرانيا تتبادلان 10 أسرى حرب لكل منهما

قامت روسيا وأوكرانيا بتبادل 10 أسرى حرب لكل منهما، الخميس، في خطوة وصفتها نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك بأنها أول عملية تبادل أسرى كاملة منذ اندلاع النزاع قبل نحو شهر.

عملية التبادل شملت أيضا اطلاق سراح 19 بحّارًا مدنيا أوكرانيا أُسروا عندما كانوا يحاولون إخراج حرس حدود محاصرين في جزيرة الأفعى في أواخر شباط الماضي، وهي حادثة اثارت تفاعلا واسعا حول العالم.

كذلك، كشفت فيريشوك أن أوكرانيا أفرجت عن 11 بحاّرا مدنيا روسيا كجزء من الصفقة، مضيفة أنه تم إنقاذ هؤلاء المدنيين من سفينة غرقت بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية.

وكان يعتقد أن حرس الحدود الأوكرانيون قد قُتلوا في هجوم شنته سفن حربية روسية في 24 شباط، ولكن بعد أيام تبين أنهم ما زالوا على قيد الحياة وأنهم قد وقعوا في الأسر.

وقالت البحرية الأوكرانية إنهم استسلموا بعد مواقف بطولية وصد هجومين روسيين، وذلك “بسبب نقص الذخيرة”.

وليس واضحًا ما إذا كان أي من هؤلاء الجنود من بين الأسرى الذين تم تبادلهم يوم الخميس، لكن وكالة حرس الحدود الأوكرانية قالت في وقت سابق اليوم إن فيريشوك كان تعمل على تحرير الجنود الذين كانوا في جزيرة الأفعى.

والبحارة المدنيون الأوكرانيون الذين أفرجت عنهم روسيا، الخميس، كانوا على متن سفينة أبحرت إلى الجزيرة في مهمة بحث وإنقاذ، لكن القوات الروسية تمكنت من أسرهم.

وقالت فيريشوك إنه كجزء من عملية التبادل، ستفرج القوات الروسية عن السفينة التي كان يستقلها البحارة الأوكرانيون، وترسلها إلى ميناء في تركيا.