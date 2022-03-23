روسيا وأوكرانيا نفذتا عمليتين لتبادل الأسرى

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو وكييف نفذتا عمليتين لتبادل الأسرى حتى الآن.

وأكدت أن وفد التفاوض الأوكراني الذي يشارك في المفاوضات مع روسيا لا يمثل وجهة النظر الأوكرانية، بل يعمل وفقا للتوصيات الأمريكية.

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بإحباط محاولات إجلاء المدنيين من ماريوبول، محذرا من أن 100 ألف يعيشون في ظروف غير إنسانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثامن والعشرين على التوالي وتواصل القوات الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية التابعة لأوكرانيا فيما تواصل القوات الأوكرانية التصدي لتلك الهجمات وسط دعم عسكري غربي لكييف.

حرب عالمية ثالثة!

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان دعا الغرب مراراً خلال الفترة الماضية، إلى فرض منطقة حظر طيران فوق مجال بلاده الجوي من أجل منع القوات الجوية الروسية من القصف، إلا أن الدول الغربية لم تستجب.

لا سيما أن هذا الإجراء الذي يضعف التفوق الروسي جواً، يتطلب عمليات مكثفة، ويفترض أن تتم عبر طائرات تابعة للدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن فرض منطقة حظر طيران فوق الأراضي الأوكرانية قد يشعل حرباً عالمية ثالثة.

كما أوضح ميشيل أن هذا القرار يعود إلى حلف الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد في الوقت عينه على أنها خطوة حادة ومتمادية، قد تدفع الوضع المتوتر أصلاً بين موسكو والغرب، على خلفية الملف الأوكراني، إلى ما لا يحمد عقباه.

استنفار أمني وعقوبات قاسية

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.

في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.