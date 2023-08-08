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روسيا: واشنطن تكذب بشأن رفضنا لمفاوضات السلام مع أوكرانيا

منذ 24 ثانية
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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دانت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، تصريحات الخارجية الأميركية التي ادّعت أنّ “موسكو رفضت الحوار بشأن أوكرانيا”.

وأكَّدت زاخاروفا، أنّ “هذه التصريحات كاذبة. ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيدًا أنّهم هم أنفسهم من أقنعوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في نيسان/ أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022”.

وتابعت زاخاروفا: “لقد صرّحت الولايات المتحدة مرارًا، وعلى مدار عام كامل، بأنّ هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا”.

ويوم أمس، قال المتحدّث باسم الخارجية الأميركيّة، ماثيو ميلر، إنّه “لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليًا، لأنّ روسيا رفضت الدخول في حوار هادف بشأن السلام”، على حد قوله.

وفي وقتٍ سابق، شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ “روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكّل خطرًا آنيًا أو مستقبليًا على أمنها وأمن شعبها”.

كما أعلنت الكرملين في أوقاتٍ سابق، أنّ “الولايات المتحدة والدول الأوروبيّة، مصممة على عدم السماح بدخول مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، على عكس روسيا والصين”.

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