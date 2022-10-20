الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
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روسيا: واصلنا قصف مواقع الطاقة وأهداف عسكرية أوكرانية

منذ 3 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن قواتها واصلت قصف أهداف عسكرية ومواقع للطاقة في أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية صدت هجوما مضادا أوكرانيا في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث يقوم المسؤولون المحليون الذين عينتهم روسيا بإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

من جانبها، فرضت الحكومة الأوكرانية قيودا على استخدام الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ الغزو الروسي بعد وابل من الهجمات على محطات الطاقة قبل حلول فصل الشتاء.

وكثفت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه في أوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور مساء الأربعاء “هناك أضرار جديدة للبنية التحتية الحيوية. دمر العدو ثلاث منشآت للطاقة اليوم”.

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي كلمة أمام قمة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس. وسيبحث زعماء الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة، خيارات لمزيد من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك معدات الطاقة والمساعدة في استعادة إمدادات الكهرباء والتمويل طويل الأجل لإعادة الإعمار.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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