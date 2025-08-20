روسيا والأردن توقعان اتفاقا لإلغاء التأشيرة بينهما

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يتبادلان الوثائق خلال حفل أقيم عقب محادثاتهما في موسكو، روسيا، 20 أغسطس 2025. رويترز

وقعت الأردن وروسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية مشتركة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، بهدف تمكين البلدين من تعزيز التبادلات الإنسانية، وتشجيع السياحة، وتوسيع الروابط التجارية الثنائية.

جاء ذلك وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال تصريحات مشتركة، في موسكو.

وفي وقت سابق أقرت الحكومة الأردنية اتفاقية تنص على الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة بين مواطني المملكة وروسيا، في خطوة تؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن مجلس الوزراء الأردني قرر الموافقة على اتفاقية بين الحكومة الأردنية وحكومة دولة روسيا الاتحاديَّة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يأتي في إطار تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.

وفي وقت سابق، من العام الماضي أفادت صحيفة “إزفستيا” نقلا عن السفارة الروسية لدى الأردن بأن موسكو وعمّان تدرسان إلغاء تأشيرة الدخول في كلا البلدين مشيرة إلى أن الاتفاق حاليا في مراحله النهائية.

وفي أواخر مايو الماضي، وقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا، يقضي بالموافقة على مشروع اتفاقية مع المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة بين مواطني البلدين، بعد أن جرى التنسيق المسبق حولها مع الجانب الأردني.

وجاء في نص الوثيقة: “تم اعتماد مشروع الاتفاقية الذي أعدته وزارة الخارجية الروسية بالتنسيق مع الجانب الأردني حول الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة بين حكومتي روسيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية، على أن تتولى الخارجية الروسية إجراء المفاوضات مع عمّان وتوقيع الاتفاقية باسم الحكومة الروسية”.

وبحسب نص الاتفاقية، سيُعفى مواطنو روسيا والأردن من إجراءات الحصول على التأشيرات في حال السفر لأغراض سياحية بين البلدين.

وينصّ الاتفاق على أن مدة الإقامة الواحدة يجب ألا تتجاوز 30 يوما، على ألا يزيد مجموع فترات الإقامة خلال السنة التقويمية عن 90 يوما.