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روسيا والأمم المتحدة تدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ 14 ثانية
مشاهد من غزة

مشاهد من غزة

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد محادثات في موسكو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان بعد اجتماعهما إنهما “أكدا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المتضررين والمحتاجين وإطلاق سراح الرهائن”.

وأضافت أنهما “أوليا اهتماما كبيرا باحتمالات إحياء عملية السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية بعد انتهاء ’المرحلة الساخنة, من الصراع”.

فيما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأربعاء على قبول أحدث مقترح بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه كان صريحا وواضحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تأكيد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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