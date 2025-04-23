روسيا والسعودية تطلقان أكبر شراكة عمرانية في تاريخ علاقاتهما

أجرت روسيا والسعودية سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى بهدف تأسيس شراكة استراتيجية في المجال العمراني، والتي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأجرى وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل سلسلة من الاجتماعات في موسكو، أبرزها اجتماع مع رئيس مؤسسة DOM.RF فيتالي موتكو، حيث عبر الجانبان عن تطابق الرؤى في مجال بناء المدن الذكية والخضراء والمستدامة.

كذلك استعرضت المملكة، في إطار فعالية الطاولة المستديرة والتي ضمت نخبة من كبرى شركات المقاولات الروسية، وبإشراف مباشر من المركز الروسي الوطني للسياسات الإنشائية، تجربتها الرائدة في التحول العمراني، والتي شملت مشاريع عملاقة.

وأبدى ممثلو الشركات الروسية إعجابهم بالقفزات التي حققتها السعودية في قطاع البناء، مؤكدين أن السوق السعودية اليوم هي “الوجهة العالمية الأولى” للمستثمرين في مجالات التشييد والإسكان.

وتأتي اللقاءات في وقت لم تعد فيه المدن مجرد مساحات معمارية، بل منصات لحياة أكثر ذكاء وإنسانية وجودة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون بين روسيا والسعودية في المجال العمراني.