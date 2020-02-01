كورونا
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روسيا والصين تتحدان ضد كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، ناقشا التعاون في‭ ‬مكافحة تفشي فيروس كورونا خلال مكالمة هاتفية، السبت.

وقالت الوزارة في بيان: “أشاد الجانب الروسي بالإجراءات التي تتخذها الصين لمكافحة انتشار المرض الذي يسببه فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الروسي بالبدء في إجلاء المواطنين الروس من الصين بسبب تفشي المرض.

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إجلاء الروس من الصين
ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن سلاح الجو الروسي سيبدأ، السبت، إجلاء المواطنين الروس من الصين حيث تفشى فيروس كورونا.

وذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس الروسيتان أن بيسكوف أبلغ الصحافيين أن عمليات الإجلاء ستتم في الأقاليم الأكثر تضررا بالفيروس.

وأعلنت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، أن بلادها تعتزم إجلاء ما يزيد عن 600 مواطن روسي من مدينة ووهان وإقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وإيداعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت روسيا قد رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا وقررت فرض القيود على الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين أكبر شريك تجاري لها.

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