روسيا والصين تزيدان إمدادات الغاز عبر خطوط سيبيريا والشرق الأقصى

منذ 5 دقائق
منشأة تابعة لـ"غازبروم" في روسيا - بلومبرغ

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء أن شركتي غازبروم الروسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وقعتا اتفاقا لزيادة إمدادات الغاز السنوية للصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا وكذلك عبر (طريق الشرق الأقصى).

وكانت رويترز قد أفادت الشهر الماضي بأن الصين تسعى لشراء المزيد من الغاز الروسي عبر خط أنابيب قائم بعد فشل محادثات بين البلدين في تحقيق تقدم بشأن مد خط ثان.

وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين حيث من المقرر أن يحضر عرضا عسكريا بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان رسميا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر أن الجانبين اتفقا على زيادة الإمدادات إلى 44 مليار متر مكعبة سنويا من 38 مليار متر مكعبة سنويا.

وإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على زيادة إمدادات الغاز عبر خط الشرق الأقصى من عشرة مليارات متر مكعبة إلى 12 مليار متر مكعبة.

وأوضح ميلر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم ملزمة قانونا لبناء خط أنابيب قوة سيبيريا 2 الممتد إلى الصين، وخط أنابيب نقل الغاز سويوز فوستوك عبر منغوليا.

    المصدر :
  • رويترز

