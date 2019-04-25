روسيا والعراق يبحثان تطوير التعاون العسكري

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أجرى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اليوم الأربعاء مباحثات مع الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية الفريق محمد العبادي. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجانبين “بحثا الوضع في الشرق الأوسط والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني الثنائي”.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين أكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون المتعدد الأوجه عبر قنوات وزارتي دفاع البلدين. ويشار إلى أن اللقاء عقد على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

المصدر روسيا اليوم