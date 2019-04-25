روسيا والعراق يبحثان تطوير التعاون العسكري

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أجرى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اليوم الأربعاء مباحثات مع الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية الفريق محمد العبادي. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجانبين “بحثا الوضع في الشرق الأوسط والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون العسكري والعسكري – التقني الثنائي”.

المزيد من الأخبار

مخابرات المغرب وراء تحديد هوية منفذي هجوم سريلانكا

السودان: الجيش يوافق على معظم مطالب “قادة الاحتجاج”

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجانبين أكدا سعيهما إلى تعزيز التعاون المتعدد الأوجه عبر قنوات وزارتي دفاع البلدين. ويشار إلى أن اللقاء عقد على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

 

المصدر روسيا اليوم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

رئيس الفلبين يهدد كندا بـ”قوارب القمامة”

أخبار العالم

“شائعات” قد تشعل حربا أميركية إيرانية في سوريا

أخبار العالم

حلفاء لواشنطن يرفضون طلبها إرسال قوات إلى سوريا

أخبار العالم

لقطات فيديو للرئيس الإيراني في طائرة تفجر موجة غضب

أخبار العالم

فيديو: رضيعة سعودية توفيت بالطريق لأكثر المدن انعزالا بالعالم

أخبار العالم

الأردن يؤكد “تعرضه لضغوط إقليمية ودولية نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه…