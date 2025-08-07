روسيا والهند تؤكدان الالتزام "بشراكة استراتيجية" بعد رسوم ترامب على نيودلهي

شددت روسيا والهند على التزامهما “بشراكة استراتيجية” خلال محادثات أمنية ثنائية في موسكو، اليوم الخميس، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بسبب شرائها للنفط الروسي.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال قوله إن نيودلهي تتطلع إلى زيارة الرئيس فلاديمير بوتين بحلول نهاية العام.

وخلال اجتماع دوفال مع أمين عام مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، أكد الجانبان على أهمية العلاقات بين البلدين.

وقال شويجو لدوفال في تعليقات بثها التلفزيون “نحن ملتزمون بمزيد من التعاون النشط من أجل إنشاء نظام عالمي جديد أكثر عدلا واستدامة، وضمان سيادة القانون الدولي، والمكافحة المشتركة للتحديات والتهديدات الحديثة”.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن دوفال قوله “أقمنا الآن علاقات جيدة جدا، ونحن نقدر كثيرا الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا”.