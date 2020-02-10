روسيا.. وضع أول دبلوماسي صيني في الحجر الصحي بسبب كورونا

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وضعت السلطات الروسية دبلوماسيا صينيا في الحجر الصحي، وذلك في إجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، الاثنين.

ونقلت الوكالة عن ألكسندر خارلوف، المسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله، إن القنصل العام تسوي شاوشون وصل إلى مدينة يكاتيرينبرغ بمنطقة جبال الأورال الخميس الماضي لتولي منصبه الجديد، لكن طُلب منه البقاء في منزله لمدة أسبوعين.

وسجلت روسيا حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، وعزلت مئات الروس والصينيين الذين وصلوا من الصين في الفترة الأخيرة لفحصهم.

ووضعت السلطات الروسية نحو 150 شخصا أجلتهم موسكو من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس، في منشأة معزولة في سيبيريا قرب الموقع الذي يتلقى فيه أحد المصابين العلاج.

كما وضعت أكثر من مئة مواطن صيني قيد الحجر الصحي. وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا 900 حالة، جميعها باستثناء اثنين في البر الرئيسي للصين.