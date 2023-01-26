الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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روسيا: وعود الدبابات تشير إلى تورط غربي مباشر في حرب أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
دبابة ليوبارد 2 الألمانية

دبابة ليوبارد 2 الألمانية

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قال الكرملين، الخميس، إنه يرى في وعود تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية دليلا على التورط الأمريكي والأوروبي المباشر والمتزايد في الصراع.

وهذا أول رد فعل للكرملين على إعلان الولايات المتحدة وألمانيا أمس الأربعاء أنهما ستسلحان أوكرانيا بعشرات الدبابات القتالية في حربها ضد روسيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين “دائما ما تصدر بيانات عن العواصم الأوروبية وواشنطن بأن إرسال أنظمة الأسلحة المختلفة إلى أوكرانيا بما في ذلك الدبابات لا يشير بأي حال إلى تورط هذه الدول أو الحلف في الأعمال العدائية بأوكرانيا.

“نختلف مع هذا جملة وتفصيلا. وفي موسكو، يُنظر إلى كل ما يفعله الحلف والعواصم التي ذكرتها على أنه تورط مباشر في الصراع”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدبابات لا تشكل “تهديدا هجوميا” لروسيا وإن هناك حاجة إليها لمساعدة الأوكرانيين على “تحسين قدرتهم على المناورة في الأراضي المفتوحة”.

وتسعى كييف للحصول على مئات الدبابات الحديثة لتزويد قواتها بالقوة لكسر خطوط الدفاع الروسية واستعادة الأراضي المحتلة في الجنوب والشرق. وتعتمد أوكرانيا وروسيا بالأساس على دبابات تي-72 التي تعود للحقبة السوفيتية.

    المصدر :
  • رويترز

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