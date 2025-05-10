روسيا: يجب وقف تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قبل أي هدنة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) إن روسيا ستشترط وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا خلال أي وقف محتمل لإطلاق النار.

وأضاف بيسكوف “وإلا فسيكون ذلك ميزة لأوكرانيا. ستواصل أوكرانيا التعبئة الشاملة، وسترسل قوات جديدة إلى الخطوط الأمامية”.

وتابع “ستستغل أوكرانيا هذه الفترة لتدريب عسكريين جدد ومنح قسط من الراحة لعسكرييها الحاليين. فلماذا نمنح أوكرانيا هذه الميزة؟”.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا أمس الجمعة على “إنهاء هذه الحرب الغبية”، واقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما قالت أوكرانيا إنها مستعدة للموافقة عليه.

لكن بيسكوف خلال المقابلة أعاد تأكيد المخاوف الروسية التي تحدث عنها بوتين في 13 مارس آذار وتناولها خلال اتصال هاتفي مع ترامب في 18 من الشهر نفسه.

وقال بيسكوف “أيد الرئيس بوتين وقف إطلاق النار، لكنه طرح عدة أسئلة. وقال إن لدينا حاليا آليات معينة على الجبهة، والقوات الروسية تتقدم، وتتقدم بثقة تامة”.

وأضاف “إذا تحدثنا عن وقف إطلاق النار، فماذا سنفعل مع شحنات الأسلحة التي ترسلها كل يوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟”.

وأكدت تعليقات بيسكوف عدم وجود تغيير في موقف روسيا حيال وقف إطلاق النار منذ منتصف مارس آذار. وخلال تلك الفترة، أبدى ترامب، الذي مارس سابقا ضغوطا شديدة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نفاد صبره تجاه روسيا وتساؤل عما إذا كان بوتين “يخدعني”

ونفى بيسكوف ذلك، وقال إن أوكرانيا هي التي ترفض الدخول في مفاوضات مباشرة.

وأضاف “يبذل الرئيس بوتين كل ما في وسعه لحل المشكلة، والتوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية. لكن لعدم وجود وسائل سلمية ودبلوماسية متاحة، علينا مواصلة العملية العسكرية”.

وقال بيسكوف إن روسيا تأمل في أن تساعد وساطة ترامب في منح “مزيد من المرونة ومن الإرادة السياسية والحكمة لنظام كييف”.

وأعلن بوتين هدنة وجيزة بمناسبة عيد القيامة الشهر الماضي، وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها مرات لا تحصى، وأعلن أيضا هدنة أخرى لثلاثة أيام الأسبوع الماضي تزامنا مع احتفال روسيا بالذكرى الثمانين لانتصارها في الحرب العالمية الثانية.

ولم توافق أوكرانيا على الهدنة الأحدث وأصرت على أنها تريد وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما أو أكثر.