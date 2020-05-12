روسيا… 5 قتلى إثر اندلاع حريق كبير في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ

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وقع صباح اليوم الثلاثاء 5 قتلى وتم إجلاء 150 مريض إثر اندلاع حريق كبير في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأعلن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية عن مقتل خمسة أشخاص جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في المستشفى بحسب مصدر في وزارة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر، “ذهب خمسة أشخاص ضحية للحريق، وأجلي 150″، إثر الحادث الذي وقع في مستشفى القديس جاورجيوس في شمال ثاني أكبر مدن روسيا، بحسب وكالة أنباء تاس، التي أوضحت أن المستشفى كان يخضع لإعادة تنظيم بهدف استقبال مرضى كوفيد-19.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في مستشفى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، الأحد. وأكد مكتب الطوارئ في بيان: “تم بالفعل العثور على 9 جثث في مكان الحريق”.

هذا واندلع حريق في مستشفى خاص مساء الأحد في كراسنوغورسك، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. وقد فتحت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا بالحادث.