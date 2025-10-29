رومانيا: أميركا ستسحب بعض قواتها من الجناح الشرقي لحلف الأطلسي

قالت وزارة الدفاع الرومانية الأربعاء إنه تم إخطار رومانيا وبقية أعضاء حلف شمال الأطلسي بخطط الولايات المتحدة لخفض عدد القوات المتمركزة في الجناح الشرقي لأوروبا بما في ذلك الجنود الذين كانوا سيتمركزون في قاعدة ميهايل كوجالنيتشينو الجوية الرومانية.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاء واشنطن الأوروبيين في وقت سابق أن عليهم تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم مع تركيز الولايات المتحدة بشكل أكبر على حدودها ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن “القرار الأمريكي هو وقف تناوب لواء في أوروبا كان له عناصر في عدة دول في حلف شمال الأطلسي”.

وأضافت أن القرار كان متوقعا نظرا للتغييرات في أولويات واشنطن، لكن سيستمر تمركز حوالي ألف جندي أمريكي في رومانيا.

وتابعت الوزارة أن “القرار أخذ في الاعتبار أيضا أن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده ونشاطه على الجناح الشرقي، وهو ما يمكن الولايات المتحدة من تعديل وضعها العسكري في المنطقة”. ولم تحدد الوزارة عدد القوات الأمريكية التي سيتم سحبها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من حلف شمال الأطلسي.

ورغم المخاوف التي تسود الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بشأن احتمال تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة في ظل استمرار الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أكد ترامب في سبتمبر أيلول أن واشنطن قد تعزز وجود قواتها في بولندا.