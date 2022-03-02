رومانيا العضو في الناتو تعلن اختفاء ميغ 21 ومروحية فوق البحر الأسود

أعلنت السلطات الرومانية اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية إنقاذ عسكرية فوق البحر الأسود ومقتل خمس جنود كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع كونستانتين سبينو إن طائرة هليكوبتر رومانية أرسلت في مهمة بحث وإنقاذ في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد أن اختفت طائرة عسكرية رومانية ميغ 21 لانس آر الرادار مما أسفر عن مقتل جميع الجنود الخمسة الذين كانوا على متنها.

وقالت الوزارة إن طيار المروحية آي أي آر 330-بوما أبلغ عن ظروف جوية غير مواتية وتم استدعاؤه للعودة إلى القاعدة قبل تحطمها.

وأكدت وزارة الدفاع الرومانية العثور على حطام مروحية بوما وأن جميع أفراد الطاقم الخمسة لقوا مصرعهم، فميا لم ترد معلومات حتى الآن عن مصير طائرة ميغ 21 الرومانية.

وتشهد منطقة شرق أوروبا توتراً، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أعلنت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقوفها ودعمها الثابت لأوكرانيا في وجه العملية العسكرية ضد أراضي أوكرانيا.