رومانيا تشتبه بتورط النظام الإيراني في “قتل” القاضي الهارب غلام منصوري

أفاد تقرير إخباري لتلفزيون ”إيران انترناشونال“ المعارض، يوم الجمعة، بأن مسؤولين محليين في رومانيا يبحثون تورط النظام الإيراني في ”قتل“ القاضي الهارب غلام رضا منصوري، الذي عُثر عليه ميتًا بالقرب من أحد فنادق العاصمة بوخارست يوم الجمعة.

وقال التقرير المتلفز: ”إن وسائل إعلام رومانية نقلت عن مسؤولين محليين تعقب لأثر النظام الإيراني في ”قتل“ غلام رضا منصوري“.

ونقل التقرير عن الصحفي مهدي مهدوي أزاد أن ”استخبارات الحرس الثوري الإيراني لديها دور في تصفية العديد من الشخصيات خارج إيران، ولا يستبعد أبدًا احتمال تورط النظام في مقتل القاضي منصوري“.

وكشف الصحفي تأكيدًا على رأيه أن رئيس تحرير موقع ”مشرق نيوز“ الإيراني والمقرب من الحرس الثوري، قال تعليقًا على وفاة القاضي منصوري في تغريدة حذفها لاحقًا: ”من اليوم باتت رومانيا ضمن العمق الاستراتيجي“.

وكانت إيران أعلنت وفاة القاضي غلام رضا منصوري في رومانيا، حيث أكد رئيس شرطة الانتربول الإيراني هادي شيرزاد، والمتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، صحة الحادث، فيما طالبت الخارجية الإيرانية السلطات الرومانية بإبلاغ طهران رسميًا عن السبب الدقيق لوفاة منصوري، وفق ما نقلت وكالتا ”ايسنا“ و“جوان“ الإيرانيتان.

يأتي ذلك بعدما أعلن القضاء الإيراني عن تورط القاضي غلام رضا منصوري في قضايا اقتصادية، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا في إيران بـ ”قضية طبري“ والمتورط فيها عدد من المسؤولين البارزين في قضايا اختلاس.

وكانت وسائل إعلام محلية كشفت في وقت سابق عن جهود تبذلها طهران لاستعادة القاضي منصوري من رومانيا، وذلك لخضوعه للتحقيق في القضية المذكورة في جلسة كان من المقرر عقدها في العاشر من يوليو القادم.

وبحسب تقرير لموقع ”إيرانيو بريطانيا“، أكد عدد من الصحفيين والنشطاء الإيرانيين أن القاضي الهارب منصوري متورط في قضية رشوة وفساد أثناء تقلده مناصب في القضاء الإيراني، فضلا عن ضلوعه في جرائم اعتبروها انتهاكا لحقوق الإنسان وقمع الصحفيين.