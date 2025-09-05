رويترز: أمريكا تنشر مقاتلات في منطقة البحر الكاريبي لمكافحة تهريب المخدرات

قالت مصادر إن الولايات المتحدة أمرت بنشر عشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 بمطار في بورتوريكو لتنفيذ عمليات ضد عصابات المخدرات، مما يعزز قوة النيران للعمليات العسكرية الأمريكية المتزايدة في منطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يؤجج التوتر مع فنزويلا.

ويأتي هذا النشر الجديد إضافة إلى وجود عسكري أمريكي مكثف بالفعل في جنوب البحر الكاريبي، في الوقت الذي ينفذ فيه الرئيس دونالد ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة الجماعات التي يتهمها بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وجاء الكشف عن نشر طائرات إف-35 بعد ساعات فقط من اتهام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لفنزويلا بأنها قامت بخطوة “استفزازية للغاية” أمس الخميس عندما حلقت مقاتلتان فوق سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

وجاء أيضا بعد غارة أمريكية أسفرت عن مقتل 11 شخصا وغرق سفينة من فنزويلا قال ترامب إنها كانت تحمل مواد مخدرة.

وتسعى إدارة ترامب في كل مناسبة إلى ربط حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعصابة لتجارة المخدرات، وهي مزاعم ترفضها كراكاس.

وبشكل أكثر تحديدا، اتهم ترامب الرئيس الفنزويلي بإدارة عصابة ترين دي أراجوا التي تصنفها إدارته تنظيما إرهابيا.

وأفادت المصادر، التي تحدثت عن أحدث عملية نشر أمريكية بشرط عدم نشر أسمائها، بأن الولايات المتحدة سترسل المقاتلات العشر لتنفيذ عمليات ضد عصابات مخدرات تصنفها تنظيمات إرهابية تعمل في جنوب البحر الكاريبي.

وأضافت أن من المقرر وصول الطائرات إلى المنطقة بحلول أواخر الأسبوع المقبل.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن طائرتين مقاتلتين فنزويليتين من طراز إف-16 حلقتا فوق حاملة الطائرات الأمريكية جيسون دونم أمس الخميس.