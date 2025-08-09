رويترز: أميركا منحت إنفيديا ترخيصا لتصدير رقائق إلى الصين

قال مسؤول أمريكي لرويترز الجمعة إن وزارة التجارة الأمريكية بدأت إصدار تراخيص لإنفيديا لتصدير رقائق إتش20 إلى الصين، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام وصول الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سوق رئيسية.

رفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرا فرض في أبريل نيسان على بيع رقاقة إتش20 إلى الصين. وكانت الشركة قد صممت المعالج الدقيق خصيصا للسوق الصينية امتثالا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد بايدن.

وحذرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في يوليو تموز بثمانية مليارات دولار.

وأفاد مصدران مطلعان لرويترز بأن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج التقى ترامب يوم الأربعاء.

ورفض متحدث باسم إنفيديا التعليق. ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

كانت الشركة قد قالت في يوليو تموز إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات إتش20 إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريبا.