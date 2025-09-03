الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
رويترز: أوبك+ ستبحث زيادة أخرى في إنتاج النفط في اجتماع 7 سبتمبر

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2025 1:54 مساءً
أوبك

قال مصدران مطلعان إن أوبك+ ستبحث زيادة أخرى في إنتاج النفط خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل، فيما تسعى المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية.

وستعني الزيادة الأخرى أن أوبك+، التي تضخ نحو نصف إمدادات النفط في العالم، تبدأ في الانتهاء من المرحلة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6 بالمئة من الطلب العالمي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد.

ومن المقرر أن تعقد ثماني دول في أوبك+ اجتماعا عبر الإنترنت لتحديد الإنتاج لشهر أكتوبر تشرين الأول يوم الأحد.

وقال محللون ومصدر في أوبك+ إن هناك احتمالا أيضا لأن تعلق أوبك+ الزيادات في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف مصدر أوبك+ أن قرارا نهائيا في هذا الصدد لم يُتخذ بعد.

ولم ترد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ولا السلطات في السعودية بعد على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

