رويترز: أوبك+ يتفق مبدئيا على زيادة الإنتاج في سبتمبر

قال مصدران في تحالف أوبك+ إن مجموعة المنتجين اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول، لتلغي بذلك أكبر شريحة تخفيضات للإنتاج وسط مخاوف حيال تعطل المزيد من إمدادات روسيا.

ومن المتوقع اتخاذ القرار في اجتماع سيبدأ في الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

ودعت الولايات المتحدة الهند إلى وقف شراء النفط الروسي مع سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

ودفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة شركات التكرير الحكومية الهندية إلى تعليق مشتريات النفط الروسي.

كان تحالف أوبك+، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط.

وبدأ تحالف أوبك+ رفع الإنتاج في أبريل نيسان بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 برميل يوميا في أشهر مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز ثم 548 ألف برميل يوميا في أغسطس آب.

وإذا وافقت المجموعة على زيادة الإنتاج 548 برميل يوميا في سبتمبر أيلول، فستلغي بذلك بالكامل شريحة التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستسمح للإمارات برفع الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

ولا يزال تحالف أوبك+ يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026.

وقالت مصادر في وقت سابق إن التحالف ليس لديه خطط لمناقشة الشريحتين الأخريين من التخفيضات اليوم الأحد.