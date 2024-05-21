رويترز: أيرلندا ستعلن الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين

قال مصدر مطلع إن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية (الأربعاء 22-5-2024).

كانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو/أيار الجاري.

وأشار هاريس إلى أن أيرلندا تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي هذا السياق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في تصريحات سابقة- أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أخرى مثل مالطا وسلوفينيا وأيرلندا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.