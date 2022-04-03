رويترز: إنفجاران يهزّان مدينة بيلغورود الروسية

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن شاهدين بأن انفجارين سُمع دويهما في مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا اليوم الأحد، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك.

ولا تزال أسباب الانفجارين مجهولة. وقالت شاهدة إن الانفجارين كانا قويين لدرجة أنهما هزّا نوافذ منزلها في بيلغورود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد زعمت أنّ طائرتي هليكوبتر أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في المدينة، التي تقع على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، بعد دخولهما روسيا على ارتفاع منخفض للغاية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولفت الكرملين الى ان الحادث قد يقوض جهود السلام، بينما نفى مسؤول أمني أوكراني كبير مسؤولية بلاده.

في السياق، أكد مسؤول محلي من المنطقة المحيطة ببيلجورود وقوع انفجار في قرية توماروفكا اليوم الأحد لكن لم يصب أحد ولم تتضرر أي ممتلكات.

وكتب أوليج ميدفيديف، رئيس منطقة ياكوفليفسكي الواقعة خارج بيلغورود، في تطبيق تليجرام “كان هناك دوي وتساقط حطام على الأرض”.

ولم يوضح طبيعة الحطام ولا سبب الانفجار. ولم يتضح ما إذا كان الانفجار الذي وصفه ميدفيديف هو أحد الانفجارين اللذين سمعهما الشهود.